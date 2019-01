Desde que comenzó el cierre parcial de la Administración federal y hasta el pasado 11 de enero, se cancelaron 42,726 audiencias en cortes de inmigración, según un estudio difundido hoy.

Según datos del TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), el centro de análisis de la neoyorquina Universidad de Syracuse que periódicamente publica datos de las cortes migratorias, si el cierre continúa hasta finales de enero unos 100,000 inmigrantes verán cómo su día en corte es cancelado.

Esto es, explica TRAC, porque cada semana que el cierre parcial del Gobierno se prolonga, el número de cancelaciones se incrementará en 20,000 casos más.

Al comenzar ya con la cuarta semana del cierre parcial de la Administración federal, el más largo en la historia del país, las cortes migratorias prácticamente están paralizadas, afectando directamente a inmigrantes que habían esperado varios meses e inclusive años para llevar su caso ante un juez de inmigración.

Debido a que el liderazgo demócrata se ha negado a otorgar los fondos para financiar el muro con México que solicita el presidente Donald Trump, el Gobierno federal cerró parcialmente el pasado 22 de diciembre, dejando sin salario a unos 800,000 trabajadores.

