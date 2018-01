La Casa Blanca sopesaría un proyecto de ley de inmigración que incluye una forma en la que cientos de miles de jóvenes amparados temporalmente de la deportación puedan obtener la ciudadanía, indicó la secretaria de Seguridad Nacional.

En una entrevista el martes, Kirstjen Nielsen le dijo a The Associated Press que el gobierno no está respaldando un plan así, pero sí sopesaría cualquier proyecto de ley al respecto aprobado en el Congreso. Indicó que el gobierno no ha determinado qué es lo que desea a cambio, pero sí dijo que la colocación de un muro en la frontera con México es una prioridad alta.

Hizo notar que el otorgarle la ciudadanía a esos jóvenes, conocidos como “dreamers”, es una posibilidad que los legisladores están analizando.

En septiembre, el presidente Donald Trump dijo que no sopesaría el otorgar la ciudadanía para los inmigrantes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

