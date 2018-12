Un creciente número de inmigrantes en Estados Unidos que han tramitado un ajuste de estatus están desistiendo de aceptar cualquier tipo de ayuda del gobierno por temor a que sus casos sean rechazados bajo la nueva política del presidente Donald Trump contra las “cargas públicas”, informa el diario USA Today.

Las reglas del mandatario contra las “cargas públicas” limitarían la cantidad de asistencia federal que pueden recibir aquellos inmigrantes que desean residir de modo permanente en el país. Pero dichas reglas han originado confusión en cuanto al tipo de beneficios que pueden solicitar los inmigrantes.

“Considero que he aportado a este país debidamente. Este ha sido mi hogar desde que llegué”, dijo un inmigrante palestino de Florida cuyo negocio fue destruido por el huracán Michael en octubre.

El hombre, quien no fue identificado, decidió no solicitar ayuda de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) porque tiene en curso un trámite de asilo.

“Tengo miedo de aceptar cualquier tipo ayuda. Si solicito asistencia de FEMA, ¿no se considera ayuda federal?… por eso no lo hago, mejor no me arriesgo”, explicó.

La idea de requerir a inmigrantes la autosuficiencia no es nueva. La noción de “carga pública” se remonta a la época colonial de Estados Unidos, pero la administración del presidente Donald Trump busca redefinir el modo en que inmigrantes deben ser considerados a la hora de solicitar beneficios.

