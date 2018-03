Personal del Departamento del Aguacil de San Francisco (SFSD, por sus siglas en inglés) violó sus propias políticas, así como las leyes de estado ‘santuario’ de California, al permitir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ingresaran a una de sus cárceles y entrevistaran a un recluso.

Funcionarios del SFSD admitieron que oficiales de ICE ingresaron a las salas de entrevistas de dos prisiones diferentes, aunque solo en una hablaron con el detenido, ya que el otro se negó a hacerlo.

“Mi personal cometió un error y tengo que hacerme responsable. Me disculpo en nombre del departamento. Me siento avergonzada por eso. He tomado medidas para asegurarme que nunca vuelva a suceder”, declaró la alguacil, Vicki Hennessy, reportó SFGate.

Hennessy dijo que parecía que ICE estaba “probando nuestras defensas y encontraron algunos puntos débiles”. La alguacil añadió que el incidente está bajo investigación.

El preso que fue entrevistado había sido informado por el SFSD de que ICE buscaba detenerlo cuando saliera de la cárcel. La política del Departamento, sin embargo, restringe la cooperación con la agencia y el acceso a los reclusos, aun cuando el gobierno federal quiera detenerlos para su posible deportación.

La entrevista también fue una violación a la Ley AB 2792, conocida como TRUTH Act (siglas de Revisión Transparente de Transferencias Injustas y Detenciones), la cual exige que antes de cualquier entrevista entre ICE y un interno se proporcione un formulario de consentimiento que describa el razonamiento de la entrevista, que ésta sea voluntaria y que un abogado pueda estar presente.

“Lo que sucedió aquí es una oposición deliberada a la política de no cooperación de San Francisco por parte de los oficiales de la alguacil o el desconocimiento de esa política. ICE, haciendo lo que hace, intenta aprovechar esa ignorancia”, opinó Pratheepan Gulasekaram, profesor y experto en inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara.

ICE envió 99 solicitudes para que San Francisco retuviera o entregara a reclusos indocumentados en 2016 y 469 solicitudes en 2017, según registros de la ciudad. En 2018, han recibido 212 solicitudes de ese tipo, pero ninguna ha sido respetada.