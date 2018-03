¡La Caravana-Viacrucis Migrantes – Refugiadxs derrumbando fronteras ayer en Huehuetan! Los agentes abandonaron la garita cuando nos vieron llegando. ¡La gente celebrando esta primera pequeña victoria!// The Refugee Caravan knocking down borders yesterday in Huehuetan! Immigration agents abandoned the post when they knew we were coming. The people celebrated this first little victory!

Posted by Pueblo Sin Fronteras on Monday, March 26, 2018