Cantante se queda sin trabajo por amenazar a inmigrantes (FOTO)

Un músico de Alabama se encontró sin trabajo después de hacer algunos comentarios obscenos y amenazar a los inmigrantes en las redes sociales.

En una publicación compartida en Facebook, que fue divulgada por AL.com de Alabama el martes, el cantante y compositor McCain ofreció “disparar” a los inmigrantes en un esfuerzo por evitar que los inmigrantes crucen ilegalmente la frontera.

En un tuit se Ron Hogan puede leer: “Es posible que haya visto una captura de pantalla reciente donde Phillip McCain expresa su voluntad de disparar a los solicitantes de asilo en la frontera. Si no, aqui esta. También pensé que podría ser útil ponerle cara al nombre, para saber con quién estamos tratando, así que aquí hay una captura de pantalla del sitio web de Phil”.

