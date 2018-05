El candidato demócrata a gobernador de Iowa, John Norris, dijo el jueves que el estado cuenta con un recurso importante para hacer frente a la escasez de mano de obra en zonas rurales – los inmigrantes, informó el diario Sioux City Journal.

Norris, uno de seis aspirantes a la gobernatura, dijo en una reunión con la mesa editorial del diario Quad-City Times que los inmigrantes son un ‘ingrediente’ clave para fomentar la economía en el estado y especialmente en el sector agrícola, el cual registra actualmente una escasez de trabajadores.

“Debemos reconocer que nuestras comunidades rurales son áreas de crecimiento”, recordó el demócrata, quien trabajó para Tom Vilsack, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Norris busca recabar apoyo en las zonas agrícolas del estado, donde asegura hay interés por integrar a inmigrantes, incluso en una parte que ha reelegido al republicano y crítico de las políticas migratorias, Steve King, para representar al estado en la Cámara Baja del Congreso, destacó el Sioux City Journal.

“Necesita haber un cambio de tema en la conversación para que los residentes del estado se abran a recibir a los inmigrantes”, dijo Norris, agregando que se requiere de un gobernador dispuesto a dar pasos para conseguirlo.

I strongly believe that welcoming new immigrants is key to revitalizing communities and expanding our workforce. We must change the conversation in our state, and be welcoming of new Iowans.https://t.co/S9214jIcJp

— Norris for the People (@JohnNorrisIA) May 4, 2018