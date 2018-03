Una foto de una camioneta pintada mitad como patrulla y mitad como taxi causó revuelo en las redes sociales y entre la comunidad inmigrante de Houston.

“Una amiga por internet me mandó a mí, a unos amigos venezolanos y a la comunidad hispana, una foto de un carro mitad policía, mitad taxi y todos aterrados”, dijo Juan Arteaga a MundoHispánico. “Y todos se preguntaban: ‘¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿será que es una técnica para arrestar a las personas y llevarlos con las autoridades federales de inmigración?'”.

El Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) salió al paso a los rumores y aclaró que se trata de una campaña llamada “Choose your Ride” para concientizar a las personas de que no manejen si toman alcohol.

“No, de ninguna manera es un vehículo para cooperar con inmigración”, aclaró a MundoHispánico el policía Rafael Pantoja. “Esta mitad mitad como un taxi y la otra mitad como una patrulla, es algo para recordarle a la comunidad que si van a consumir bebidas alcohólicas, que hagan planes”.

De acuerdo con Arteaga, con las políticas anti migratorias del presidente Trump, eso es en lo único que la gente piensa.

“Es que con tanta cosa que choca la gente y se las llevan, van a las cortes y se los llevan, creo que la gente a cogido un medio colectivo a nivel nacional”, dijo Arteaga. “Es que Trump dijo que iba a acabar con los inmigrantes y está en eso”.

This vehicle is a part of our "Choose Your Ride" campaign and we take it to events to remind people about the dangers of drinking and driving. This vehicle is not used in patrol or as a taxi; Thank you for noticing and helping to spread awareness about intoxicated driving! https://t.co/aqsu9gpido

— Houston Police (@houstonpolice) March 5, 2018