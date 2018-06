La Cámara de Representantes está a solo tres firmas de forzar una votación sobre una serie de proyectos de ley de inmigración, los cuales ofrecerían una solución para los llamados “Dreamers”, informaron diversos medios.

Los representantes demócratas por Texas, Filemon Vela y Vicente González, anunciaron que se unirán a la petición firmada por la mayoría de los legisladores de su partido y por dos docenas de republicanos, para reportó The Hill.

Con Vela y González, quienes se oponían a otorgar sus firmas ante la posibilidad de que el debate pudiera dar origen a una legislación que financie el muro fronterizo del presidente Donald Trump, la petición para forzar la votación en la cámara baja alcanza las 215 firmas, es decir, sólo necesita tres signatarios más para que sea aprobada.

“Votaré por un Dream Act limpio, pero no por alguna medida que incluya financiación para el muro fronterizo. Los republicanos moderados afirman que tienen los votos para avanzar su solicitud de aprobación. Veámoslo”, declaró Vela a The Hill.

I have decided to sign the discharge petition so Dreamers can get the vote they are requesting. I'll vote for a clean Dream Act, but not for any measure that includes border wall funding. R moderates claim they have the votes to move their discharge petition forward…Let’s see it pic.twitter.com/sMd6pjNwDS

— US Rep. Filemon Vela (@RepFilemonVela) June 5, 2018