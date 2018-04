California rechazó el plan del gobierno de Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera por considerar que esa rama de las fuerzas armadas no tiene competencia para aplicar leyes de inmigración, dijeron fuentes a la AP.

El estado le informó a las autoridades federales que los soldados no tendrán permiso de reparar vehículos, manejar cámaras de vigilancia o reportar actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser identificados.

Añadieron que la Guardia Nacional tampoco podrá operar radios, o servir de respaldo a las unidades en sus puestos, en tareas como organización administrativa, compra de gasolina o elaboración de nómina salarial.

La semana pasada, el gobernador de California Jerry Brown accedió a desplegar 400 efectivos de la Guardia Nacional a petición de Trump, pero no todos se dirigirán a la frontera con México y ninguno se encargará de aplicar leyes migratorias.

El jueves, Trump elogió a Brown en Twitter, pero no opinó sobre los comentarios del gobernador en cuanto a la inmigración. Brown, dice el mensaje, “está haciendo lo correcto al enviar a la Guardia Nacional a la frontera. ¡Gracias Jerry, buena decisión para la seguridad de nuestro país!”.

Las fuentes pidieron a The Associated Press no revelar su identidad porque no estaban autorizados para hablar sobre el tema.