Autoridades de Delano, California, podrían presentar cargos en contra de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego que una pareja de inmigrantes muriera a consecuencia de una persecución que iniciaron los federales tras confundirlos con una persona sujeta a deportación, informaron medios locales.

El pasado 13 de marzo, Santos Hilario García y Marcelina García Profecto fallecieron luego de estrellarse contra un poste de electricidad mientras huían de los agentes de ICE, quienes presentaron inconsistencias en sus declaraciones sobre el accidente.

El Departamento de policía de Delano presentó un caso ante la fiscalía de distrito del condado Kern, misma que decidirá si presenta cargos criminales contra los oficiales de ICE, reportó Los Angeles Times.

Poco después del accidente, un agente de ICE dijo a la policía que el auto de las víctimas viajaba en la misma dirección que un vehículo que intentaban detener, pero que no “estaban en persecución con las luces y sirenas de emergencia encendidas”.

Delano Police asking for charges to be filed against ICE agents who caused deadly crash: https://t.co/vQMIYzakW1 pic.twitter.com/Dumnxrd6dg

Sin embargo, un vídeo de vigilancia obtenido por la policía muestra que uno de los dos autos de los agentes de ICE tenía las luces de emergencia frontales y traseras encendidas. Según el Departamento, en las imágenes se puede ver primero el auto de los inmigrantes viajando a alta velocidad y unos segundos después a los vehículos de los agentes federales con las luces activadas.

“Con base en la discrepancia, el informe fue remitido a la Oficina del Fiscal del Condado Kern para su revisión, ya que tienen jurisdicción”, dijo en un comunicado el jefe interino de la Policía de Delano, Raul Alvizo. “Los cargos solicitados son de acuerdo con la Sección 31 del Código de Vehículos de California”, añadió.

Agentes federales reconocieron que Santos Hilario García no era la persona que buscaban, pero que encajaba en la descripción de Celestino Hilario García, para quien ICE tenía una orden de deportación.

Funeral mass and viewing for Santos Hilario Garcia and Marcelina Garcia Perfecto, farm worker couple killed after being stopped by ICE, leaving six orphan children. #WeFeedYou pic.twitter.com/JrtY25Fa82

— United Farm Workers (@UFWupdates) April 2, 2018