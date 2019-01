Videos y fotografías muestran cómo atacan a inmigrantes centroamericanos con palos y piedras en un pueblo fronterizo de Guatemala, luego de que los ciudadanos acusaran a los inmigrantes de generar una ola de robos y realizar actos obscenos durante la noche.

“Estaban fumando droga, robando y tenían sexo en la plaza, por eso la gente los sacó del lugar”, comentó Oscar de León, un guatemalteco que describe lo que sucedió tras la llegada de cerca de tres mil inmigrantes de Honduras, y El Salvador, a la plaza central de Tecún Umán, según fuentes oficiales.

El grupo de inmigrantes centroamericanos dormían en la plaza mientras esperaban su turno para poder cruzar a México cuando fueron sorprendidos por el grupo de guatemaltecos armados con palos y piedras.

“Nos sacaron arriados, armados, con piedras y todo, dijeron que no nos querían tener ahí y que camináramos rápido”, dijo Lisandro Reyes, migrante de Honduras a un reportero de Televisa.

Ante la ola de violencia los inmigrantes decidieron emprender su huida hacia el lado mexicano pero los habitantes guatemaltecos los persiguieron hasta el puente internacional “Rodolfo Robles” y continuaron atacándolos, incluso luego de cruzar la frontera.

Personal de Migración en México les permitió el acceso a territorio azteca para resguardarse de las piedras que lazaban los guatemaltecos, ya estando allí, los organizaron para continuar los trámites pertinentes.

Sin embargo, del lado mexicano, los ciudadanos de la localidad de Tapachula, en Chiapas, mostraron su desacuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por brindarle ayuda a los inmigrantes centroamericanos.

“No queremos a los inmigrantes aquí. Porque no se acuerdan de nosotros, en este pueblo no nos mira nadie, porque en vez darle comida a esa gente, no nos abastecen nuestro centro de salud”, denunció Santiago González, mientras le dejó claro a López Obrador que no permitirá “mas indocumentados ilegales” en su pueblo.

Gonzáles dice que el pueblo está sufriendo por falta de oportunidad e inseguridad. “Hay muchos asaltos y violaciones. Que pongan atención o vamos a cerrar ese estadio, nuestros hijos están en riego”.

Guatemaltecos atacan con palos y piedras a inmigrantes en un pueblo fronterizo https://t.co/kLUk1yOT4p pic.twitter.com/AeIO3l4Sj2 — Enlace Nacional RD (@Enlace_Nacional) January 28, 2019

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >