Agentes federales detuvieron a un presunto traficante de personas, o ‘coyote’, de 14 años de edad que transportaba a doce inmigrantes indocumentados en Nogales, Arizona.

La captura del menor, un ciudadano estadounidense, llegó después de una persecución por la ciudad, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado.

Según CBP, agentes de la Patrulla Fronteriza trataron de detener a una camioneta Dodge Caravan color verde y el conductor se dio a la fuga. Los oficiales lo persiguieron en dirección sur por la carretera estatal 82 hasta que el motorista perdió el control del vehículo y se estrelló en una intersección.

#CBP #USBP Nogales agents arrest local 14-year-old boy and 12 illegal aliens in a failed human smuggling attempt. BP seeks to deter youth from criminal activity with #OperationDetour. Details: https://t.co/ScM7TQXMJo pic.twitter.com/Vp49hFeOLj

— CBP Arizona (@CBPArizona) January 31, 2018