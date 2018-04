Las autoridades federales de inmigración arrestaron a 56 inmigrantes indocumentados que estaban en una casa de contrabandistas en Laredo, Texas.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), los responsables de la operación fueron agentes de la Patrulla Fronteriza, del Departamento de Policía de Laredo y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) April 22, 2018