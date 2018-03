Nueve inmigrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y cinco ciudadanos estadounidenses con padres protegidos por este amparo migratorio demandaron al gobierno de Trump en una corte de San Francisco, California, por poner fin al programa.

Los demandantes advierten que con esta interpretación gubernamental de la ley federal del TPS se está perjudicando a miles de ciudadanos estadounidenses que se verán obligados a elegir entre su país y sus padres, pues tendrán que abandonar Estados Unidos al vencerse el amparo.

“Al terminar el TPS de la manera en que lo hizo esta administración, ejerció una autoridad que no tenía”, aseguró Emi MacLean, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

BREAKING 🚨🚨🚨 San Francisco, California :TPS holders, have decided to fight back against Donald Trump’s decision to terminate TPS. TPS holders specifically from Haiti, El Salvador, Sudan, and Nicaragua, have filled a federal lawsuit to block illegal termination of #TPSjustice pic.twitter.com/TGtXlezqjV

“He vivido aquí casi el doble de tiempo que viví en El Salvador. Mi hogar y mi familia están aquí”, dijo por su parte Orlando Zepeda, padre de dos hijos estadounidenses. “La decisión de terminar TPS para El Salvador y otros países fue devastadora”, agregó el demandante.

La querella legal también alega que la acción del ejecutivo al terminar el TPS cumple parte de la agenda antiinmigrante y de supremacía blanca que el gobierno ha impulsado.

“Guess what? TPS holders have their own attorneys. And guess what? they are better than Trump’s attorney bc they believe in justice!” – @pablondlon at #TPSJustice lawsuit #SaveTPS #CourageOverFear #ICEoutofCA pic.twitter.com/DsbmTofdsX

— NDLON (@NDLON) 12 de marzo de 2018