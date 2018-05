La Oficina del Alguacil del Condado de Horry, en Carolina del Sur, busca fortalecer su colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para identificar a personas con historial delictivo, informa el canal ABC 15 News.

El programa, denominado por la agencia migratoria como “287 G”, implica el intercambio de información entre autoridades locales y federales, lo que ayudaría a precisar la identidad de indocumentados que hayan cometido delitos, según el medio.

"Us being able to process speeds everything up. Therefore, if they're eligible for release and they post their bond, we can let them leave as opposed to waiting." Horry County Sheriff's deputies, ICE share data to keep county crime down https://t.co/2AZbWjeKkP pic.twitter.com/OCfHnTfLoc

— WPDE ABC15 (@wpdeabc15) May 8, 2018