La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo el jueves que el Departamento de Justicia revisa las acciones contra la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, después de que esta informara públicamente a la comunidad inmigrante sobre una operación masiva de ICE, reportó The Washington Post.

La alcaldesa advirtió a la comunidad de la operación de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a menos de 24 horas antes de que ICE comenzara a arrestar a docenas de presuntos inmigrantes indocumentados en el norte de California.

De esas redadas ICE obtuvo un total de 232 presuntos inmigrantes indocumentados, de los cuales 115 tuvieron en sus registros delitos anteriores o “infracciones graves o múltiples”. Pero Thomas D. Homan, subdirector de ICE, dijo a diferentes agencias de nticias que posiblemente cientos de “extranjeros ilegales … pudieron eludirnos, gracias a la decisión irresponsable de la alcaldesa”.

Conoce 5 argumentos con los que se defiende la alcaldesa Schaaf:

1. La fuente de su información

Schaaf ha defendido sus acciones como legales al decir que no obtuvo la información a través de los canales oficiales del gobierno, sino a través de “múltiples fuentes creíbles”.

2. Detalles de la operación

La alcaldesa también argumenta a su favor que no reveló detalles específicos sobre la operación.

3. “Buscaba proteger a las familias de inmigrantes”

Schaaf le dijo al The Washington Post en una entrevista el martes que, al emitir la advertencia, tenía la intención de proteger a las familias inmigrantes que corren el riesgo de ser separadas si madre o padre son arrestado por ICE.

4. Parte de la resistencia contra Trump

La alcaldesa le había dicho a The Post el martes que se consideraba parte de “la resistencia”, el término no oficial para los estadounidenses de izquierda que se oponen a Trump. Y que cuando tomó la decisión de advertir a la comunidad estaba pensando en María Mendoza Sánchez, una madre de cuatro hijos de 46 años y enfermera en un hospital público. Ella y su esposo fueron deportados a México en agosto a pesar de no tener antecedentes penales.

Schaaf relató al Post que la hija de los Mendoza Sánchez “en un gimnasio de la escuela secundaria lloró y me preguntó por qué el gobierno le quitaba a sus padres y cómo iba a ayudar a sus hermanos menores nacidos en Estados Unidos con tan solo 23 años”.

5. “Tenemos que luchar contra el mito racista”

“Espero aprovechar este momento para reconocer que tenemos que luchar contra el mito racista que la administración Trump está tratando de perpetuar: que los inmigrantes son criminales peligrosos. No hay nada más lejos de la verdad. Esto es racista, y es falso. La amplia evidencia muestra que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos son más propensos a cometer crímenes que los inmigrantes. Tenemos un sistema de justicia penal. Deberíamos dejar que eso funcione. No deberíamos combinarlo con nuestro sistema de inmigración con fallas”, finalizó diciendo Schaaf al Post.