La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, advirtió el sábado por la noche que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos podría estar llevando a cabo una operación en el Área de la Bahía de San Francisco -en California- “más o menos el próximo día”, lo que podría interpretarse como este domingo, reportó el sitio de noticias SFGates.

Funcionarios federales han dicho en el pasado que California y el Área de la Bahía podrían ser un objetivo, debido en parte a las políticas ‘santuario’ adoptadas por muchas ciudades y el estado, que se han comprometido a no cooperar con las autoridades de Inmigración en muchas de sus acciones.

Schaaf dijo en un comunicado de prensa emitido por su oficina poco antes de las 8:00 de la noche, hora local, que se enteró “por múltiples fuentes fidedignas” que la operación federal fue planeada “y que comenzará en las próximas 24 horas”, informó SFGates.

Le puede interesar: Familia de sobreviviente del tiroteo en escuela de Florida recibe amenazas de muerte (VIDEO)

En el comunicado no se conocieron muchos detalles y Schaaf admitió que no sabía dónde las redadas podrían tener lugar.

La alcaldesa aclaró que el propósito del anuncio no era asustar a los residentes que podrían estar en peligro de ser detenidos y deportados, sino advertirlos y protegerlos.

Este es el anuncio publicado por la oficina de la alcaldesa Schaaf, más abajo esta la traducción completa del comunicado:

“Hoy temprano, me enteré por varias fuentes confiables que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se está preparando para llevar a cabo una operación en el Área de la Bahía, incluida Oakland, la cual comenzaría en las próximas 24 horas. Como alcaldesa de Oakland, comparto esta información públicamente, no para no asustar a nuestros residentes, sino para protegerlos.

Mi prioridad es el bienestar y la seguridad de todos los residentes, particularmente de los más vulnerables, y sé que Oakland es más seguro cuando compartimos información, fomentamos la conciencia de la comunidad y cuidamos a nuestros vecinos.

Los residentes interesados pueden consultar el sitio web http://www.centrolegal.org/acilep/ para conocer sus derechos y opciones legales, en caso de que se enfrenten a detención o conozcan a alguien que necesite representación legal.

En Oakland, las escuelas públicas de nuestro distrito tienen protocolos estrictos para proteger a nuestros estudiantes y sus familias. Los oficiales de la policía de Oakland tienen prohibido participar en las actividades de ICE.

Además, la ley del estado de California prohíbe a los propietarios de negocios ayudar a los agentes de ICE en la aplicación de leyes de inmigración, y prohíbe a los agentes federales el acceso a las áreas exclusivas para empleados.

Me he comunicado con líderes locales y socios en nuestras comunidades de inmigrantes para compartir esta información. Nuestro mensaje compartido es claro: queremos que los residentes se preparen, no que se asusten. Entendemos que ICE ha utilizado los rumores de actividad en el pasado como una táctica para crear miedo. Nuestra intención es que nuestra comunidad desarrolle su vida diaria sin miedo, pero con capacidad de recuperación y conciencia.

No conozco ningún otro detalle de la operación de ICE, como ubicaciones precisas.

Sé que Oakland es una ciudad de inmigrantes respetuosos de la ley y familias que merecen vivir libres de la constante amenaza de arresto y deportación.

Creo que es mi deber y obligación moral como alcaldesa darles a esas familias una advertencia justa cuando esa amenaza parezca inminente”.