El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, presentó hoy una resolución en el concejo municipal solicitando al gobernador de Illinois, Bruce Rauner, iniciar una “carta de derechos a los soñadores” para tener acceso a becas, recursos financieros y certificación para trabajar.

Emanuel indicó que a los participantes del programa de Acción Diferida (DACA) se les debe permitir estudiar, trabajar y conducir un automóvil en el estado de Illinois, donde viven cerca de 42,000 ‘soñadores’.

To all #DREAMers: You are welcome in the City of Chicago. This is your home. Come to school and pursue your dreams. #DACA #ChicagoisOne pic.twitter.com/YbnEpxqbuG

— Mayor Rahm Emanuel (@ChicagosMayor) 5 de septiembre de 2017