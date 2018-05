Alany Meléndez, una niña hondureña de doce años, batalla con uno de los procesos más difíciles que puede enfrentar un inmigrante: la deportación. La menor llegó a Estados Unidos huyendo de un “infierno”, según dice su madre.

Meléndez es una de las miles de menores que en 2015 cruzaron México y la frontera con Estados Unidos sin contar con compañía de sus padres o de un adulto, y que huían de la violencia de las pandillas y la pobreza de los barrios marginados de Honduras y El Salvador.

Durante 2016 no enfrentó problemas con las autoridades de inmigración hasta el 17 de abril de 2017 el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, en inglés), envió una notificación al hogar de Meléndez, en el que le informaba que iniciaría su proceso de deportación, según documentos a los que tuvo acceso MundoHispánico.

“Quieren deportar a mi hija a un infierno y sola”, dice Estela Castillo, su madre. “Mi hija ha sufrido mucho. Su padre la abandonó, y mi familia me la envió sola por la frontera porque estaba traumada, veía como mataban personas donde vivía. Y es allí donde ICE la quiere enviar de nuevo”.

Castillo dice que su hija fue secuestrada en la frontera de México durante dos días cuando intentaba cruzar a Estados Unidos junto con su hermano de 18 años.

“Fue una pesadilla también”, dice Castillo entre lágrimas. “Tuve que pagar 3,500 dólares para que los dejaran, pero desde que los tengo conmigo soy feliz, no quiero que nos separen”.

David Hodges, el abogado que está representado legalmente a Meléndez, cree que la decisión de ICE es inhumana, pero que es algo cada vez más común desde que el presidente Donald Trump asumió el poder.

“ICE dice que ella entró ilegal al país, y que es suficiente razón para poder deportarla”, dijo.

MundoHispánico pidió información sobre el caso a la agencia federal pero uno de sus voceros, Bryan Cox, dijo que por ser menor de edad no se podía difundir ningún detalle del mismo.

La madre de Meléndez, que se dedica a la limpieza de casas en la ciudad de Savannah, Georgia, dice que desde que le notificaron que su pequeña estaba en proceso deportación su vida cambió.

“No podía creer que fuera ella, todos estamos ilegal aquí, no entendemos por qué ella”, dice la mujer de 38 años, sentada en las escaleras de la humilde casa rodante donde vive junto a sus otros dos hijos. “Ahora vivimos con miedo, caminamos con temor de que lleguen y nos lleven (los policías de inmigración)”.

Meléndez tiene cuerpo de adolescente, le gusta montar bicicleta, pero su mente se ha quedado en la niñez producto de los traumas vividos, y por los que actualmente recibe atención psicológica, sin contar con que enfrenta un proceso de deportación.

“Yo no me quiero ir, me gusta vivir aquí con mi mamá”, dijo la menor a MundoHispánico. “Nosotras rezamos todas las noches para estar juntas”.