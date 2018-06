Agentes federales de inmigración llevaron a cabo una “operación de cumplimiento de la ley” el jueves en el aeropuerto internacional de Salt Lake City en Utah, reportó el periódico The Salt Lake Tribune.

Según el periódico, el operativo fue producto de varias quejas de presunto tráfico de trabajadores y explotación laboral de una empresa pequeña, probablemente subcontratada en la terminal aérea.

Las autoridades no confirmaron si se habían registrado arrestos, pero una vocera del aeropuerto dijo que no fue “una redada”.

La operación presuntamente se centró en el propietario del negocio, que no ha sido nombrado y cuyo campo de trabajo no se especifica, y no en los empleados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó al Tribune que la agencia había participado en el operativo, junto con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional. No ofreció más detalles sobre el incidente.

En su comunicado, ICE señaló que la oficina del fiscal general de Utah, Sean Reyes, estuvo involucrada. En los últimos meses, dijo Reyes, su equipo recibió quejas sobre la compañía que trabaja en el aeropuerto por parte de funcionarios del gobierno, ciudadanos y la comunidad empresarial.

La Oficina descubrió que ya se había abierto un caso federal contra el empleador y se unió a la investigación, informó el periódico.

La supuesta irregularidad, dijo Reyes, podría incluir cargos por poner en peligro a los trabajadores, la explotación, las prácticas comerciales ilegales, el tráfico, la competencia desleal, la coacción y las condiciones inseguras.

Sus agentes no arrestaron a ninguna persona, pero entrevistaron a un número no revelado de testigos y víctimas.

Reyes también se negó a revelar el estado legal de los trabajadores, pero dijo que “estadísticamente, existe la posibilidad de que algunos de los entrevistados sean indocumentados”.

“Sabemos que la porción indocumentada de la comunidad hispana es muy vulnerable y victimizada a menudo por los perpetradores, ya sea fraude de cuello blanco o delitos violentos”, dijo, y señaló que su oficina tenía un defensor de víctimas que hablaba español en el aeropuerto el jueves. “Estamos aquí para proteger a todos, independientemente de su estado legal”.