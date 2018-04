La policía de Delano, en California, asegura que las declaraciones de los agentes de inmigración tras un accidente en el que fallecieron dos indocumentados que eran perseguidos por error, contradicen lo que muestran vídeos de vigilancia, reportó Los Ángeles Times.

La muerte de Santos Hilario García y Marcelina García generaron protestas en las comunidades del Valle Central. La pareja, que tenía seis hijos y cuando se registró el incidente no eran los sujetos que buscaban los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Poco después del accidente, registrado el 13 de marzo, un oficial federal dijo a la policía que el auto de las víctimas viajaba en la misma dirección que un vehículo que intentaban detener, pero que no “estaban en persecución con las luces y sirenas de emergencia encendidas”, según un reporte del Departamento de Policía de Delano revisado por el Times.

A pesar de eso, un vídeo de vigilancia obtenido por la policía muestra que uno de los dos autos de los agentes de ICE tenía las luces de emergencia frontales y traseras encendidas. Según el Departamento, en las imágenes se puede ver primero el auto de los inmigrantes viajando a alta velocidad y unos segundos después a los vehículos de los agentes federales con las luces activadas.

Las declaraciones de los agentes federales “contradicen lo encontrado en el análisis de los vídeos de vigilancia”, establece la policía en su reporte. El Departamento declinó comentar más sobre el asunto.

“Como protocolo de rutina, a la hora del incidente, los hechos en torno al encuentro fueron referidos para revisión y ese análisis continúa”, dijo el vocero de ICE, Richard Rocha al periódico. “Si bien es un incidente aislado y extremadamente desafortunado, ICE quiere alentar a todos los individuos que encuentre que cooperen completamente con nuestros oficiales”.

Mediante un comunicado, Rocha aseguró también que las políticas de “santuario” han “sacado a ICE de la cárcel” y han “forzado a nuestros oficiales a realizar más arrestos en la comunidad” en el estado.

Esto también incrementa la posibilidad de que los agentes “encuentren a otros indocumentados que previamente estaban fuera de nuestro radar”, indicó Rocha.

Agentes federales dijeron al principio que García encajaba en la descripción de una persona que era buscada por ICE. La policía de Delano dijo que luego de detenerse inicialmente, la pareja huyó en su auto y de forma “temeraria” cambió de carril en la carretera antes de estrellarse contra un poste de luz.

Funeral mass and viewing for Santos Hilario Garcia and Marcelina Garcia Perfecto, farm worker couple killed after being stopped by ICE, leaving six orphan children. #WeFeedYou pic.twitter.com/JrtY25Fa82

— United Farm Workers (@UFWupdates) April 2, 2018