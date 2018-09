Por segunda ocasión en menos de un año, el gobierno federal ha perdido la pista de casi 1,500 niños inmigrantes después de colocarlos en hogares de patrocinadores en todo el país, reconocieron funcionarios federales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) recientemente le dijo al personal del Senado que los gerentes de casos no pudieron encontrar a 1,488 niños después de que hicieron llamadas de seguimiento para verificar su seguridad de abril a junio. Esa cifra representa aproximadamente el 13 por ciento de todos los niños no acompañados que la administración mudó de refugios y hogares de crianza durante ese tiempo.

TE PODRÍA INTERESAR: Trump dice que Memorial del 11S renovó su determinación para construir muro fronterizo con México

La agencia primero reveló que había perdido la cuenta de 1,475 niños a fines del año pasado, ya que fue criticada en una audiencia en el Senado en abril.

Los legisladores habían preguntado a los funcionarios del HHS cómo habían fortalecido las políticas de protección infantil desde que salió a la luz que la agencia había retirado previamente las salvaguardas para evitar que los niños centroamericanos terminaran en manos de los traficantes de personas.

“El hecho de que el HHS, que colocó a estos menores no acompañados con patrocinadores, no sabe el paradero de casi 1,500 de ellos es muy preocupante”, dijo el miércoles el senador republicano Rob Portman de Ohio, presidente del panel. “Muchos de estos niños son vulnerables a la trata y el abuso, y no asumir la responsabilidad de su seguridad es inaceptable”.

El HHS no respondió a múltiples correos electrónicos en busca de comentarios.

Desde octubre de 2014, el gobierno federal ha colocado a más de 150,000 menores no acompañados con padres u otros patrocinadores adultos que se espera que cuiden a los niños y los ayuden a asistir a la escuela mientras buscan el estatus legal en un tribunal de inmigración.

MIRA TAMBIÉN: Inmigrante mexicano acusado de matar a universitaria se declara inocente

El martes, los miembros de un subcomité del Senado presentaron una legislación bipartidista destinada a exigir que la agencia asuma la responsabilidad del cuidado de los niños migrantes, incluso cuando ya no estén bajo su custodia.