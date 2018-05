Por no hablar inglés Kenia Ramírez recibe golpiza. La adolescente llegó hace cuatro meses a Nashville, de su natal Guatemala huyendo de la violencia. Pero fue aquí, en Estados Unidos, donde la vivió en carne propia.

Los hechos quedaron grabados en un video donde se observa cómo Ramírez es rodeada por un grupo de adolescentes, mientras una de ellos la invita a pelear. Pese a que ella intenta evitarlo, otra joven la arrastra por los cabellos, la patea, le da golpes en la cara y la estrella contra la pared.

Ramírez fue atacada cuando llegaba al complejo habitacional donde vive, en Nashville, Tennesse, por otra adolescente que asiste junto a ella a la preparatoria Croft, dice la menor de 14 años.

“A mi hija la golpearon porque no sabe inglés”, dice su madre Miriam Caal. “Desde que llegó le hacen burla, le dicen que es torpe y que es tonta porque no habla inglés”.

Producto de los golpes, Ramírez fue llevada a un hospital donde le diagnosticaron una lesión en su cabeza y le proscribieron una semana de reposo, según informes médicos.

“Yo no puedo ver el video. Tenía tres años sin verla, me la traje de Guatemala y ahora vive esto”, dice su madre, asegurando que lo que más le duele es que la responsable de la golpiza fue otra latina de 15 años.

A pesar de que el hecho violento no ocurrió en su escuela, la Preparatoria Croft suspendió a la atacante por una semana, algo que para Ramírez no ha hecho diferencia.

“Todos se siguen burlando. Hasta en el Walgreens, que fui con mi mamá, se reían de mí”, dice Kenia quien no desea ir más a su escuela.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero, pero su madre decidió hablar con MundoHispánico, puesto que nuevamente está recibiendo amenazas en la escuela sobre una nueva golpiza.

“Me llegó una carta diciéndome que me van a golpear el 22 o el 24 de mayo, por venganza de que suspendieron a la chica”, dice Ramírez.

Su madre toma las amenazas muy en serio. El día de la primera paliza también le habían enviado un mensaje a Ramírez.

“Ella me llamó y me dijo que la buscara antes, pero no pude por mi trabajo”, asegura Caal, quien tiene cuatro hijos más.

La preocupada madre dice que esto la ha hecho sentir culpable, por lo que esta vez decidió alzar su voz para que todo el mundo sepa lo que ocurre y evitar que pase de nuevo.