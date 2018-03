Una nueva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha levantado acusaciones de ser conducida con base en perfiles raciales, informaron medios locales.

Agentes de ICE detuvieron a un grupo de cuatro inmigrantes en una estación de servicio en Atwater, California, aun cuando solo estaban comprando café y ninguno tenía antecedentes penales.

“En el momento en que nos tenían detenidos, gente blanca (caucásica) entraba a la tienda y nunca los detenían ni les preguntaban nada”, se quejó Miguel Botello, quien se salvó de ser arrestado por contar con una tarjeta verde de residencia legal permanente, aunque sus tres compañeros de trabajo no corrieron con la misma suerte al no contar con papeles, reportó ABC 30.

Botello, de 37 años, relató que los agentes de ICE se comportaron de manera burlona e indicó que uno de ellos sacó su tarjeta verde de su billetera y “se rió y preguntó si era falsa. Le dije que era real y se rió”, publicó Merced Sun-Star.

“Nos dijeron que no nos estaban buscando … que simplemente habíamos llegado allí en el momento equivocado, en el lugar equivocado y que simplemente no era nuestro día”, agregó Botello, quien contó que los oficiales de ICE les tomaron todos sus datos y huellas dactilares, según ABC 30.

Botello dijo que entiende que los funcionarios de inmigración tienen que hacer su trabajo, pero cree que sus amigos fueron daños colaterales de la política migratoria ordenada por el presidente Donald Trump.

El incidente en la estación de servicio Circle K fue un ejemplo de perfil racial porque los agentes no parecían estar buscando a alguien específico, señaló Lupe Delgado, una defensora de Faith in the Valley. “Estamos muy enojados. Esto es un perfil racial. Solo porque tenían la piel más oscura fueron detenidos”, sostuvo Delgado, de acuerdo con Merced Sun-Star.