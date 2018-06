La actriz estadounidense Cynthia Nixon catalogó el viernes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como una “organización terrorista” y pidió que la agencia fuera abolida, reportó la revista People.

Nixon, famosa por su participación en la serie de televisión The Sex and the City y quien también está en campaña para ganar la gubernatura de Nueva York, aseguró en Twitter que “ICE es una organización terrorista y su líder egomaníaco es Donald Trump”.

Agregó que ya comenzado una petición y solicitó firmas para abolir a ICE (#AbolishICE).

ICE is a terrorist organization, and its egomaniacal leader is Donald Trump. Sign our petition to #AbolishICE : https://t.co/sZ3VF6lRhE https://t.co/qsB6XiJUJc

La aspirante demócrata también apareció en el programa The View horas antes, donde habló sobre la crisis de inmigración de la nación.

“Los niños no solo están siendo separando en la frontera, están siendo separados en todo el país por ICE”, dijo. “Creo que tenemos que abolir ICE. Eso parece muy claro. ICE es relativamente nuevo. Llegaron después del 11 de septiembre. Habíamos estado manejando inmigración y aduanas durante mucho tiempo aquí. No necesitamos a ICE”.

"I think we need to abolish ICE," Cynthia Nixon tells @TheView.

"They have strayed so far from the interests of the American people and the interests of humanity—we need to abolish it." https://t.co/MOP4M2cnS7 pic.twitter.com/QZWPY6zWvE

— ABC News (@ABC) June 22, 2018