La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó unos documentos en los que detalla acusaciones generalizadas de conducta inapropiada por parte de autoridades fronterizas de Estados Unidos hacia inmigrantes menores de edad, incluida una patada a uno en las costillas, negarle atención médica a una adolescente embarazada y amenazar a otros con abuso sexual.

La revelación surge pocos días después de que el gobierno del presidente Donald Trump oficializara que separará a los padres inmigrantes de sus hijos menores de edad si eran atrapados intentando ingresar ilegalmente al país.

El informe está basado en más de 30,000 páginas de documentos gubernamentales, en respuesta a peticiones bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y en una demanda subsecuente. Las acusaciones van de 2009 a 2014 y, de acuerdo con sus autores, son cientos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) negó rotundamente las denuncias, así como ha rechazado acusaciones similares sobre un uso excesivo de la fuerza en los últimos años.

Los documentos recopilados por la Oficina de Litigios Civiles y Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional para la ACLU están censurados parcialmente, lo que dificulta evaluar las acusaciones y hallazgos.

“La agencia de vigilancia interna del Departamento de Seguridad Nacional ha revisado las denuncias y las halló sin fundamentos”, dijo Dan Hetlage, portavoz de la CBP.

En 2014, el inspector general del departamento investigó 16 casos de supuesto abuso y negligencia a menores _de 116 que los grupos activistas recabaron_ y reportó que los fiscales federales rechazaron presentar cargos debido a que no había evidencia de los crímenes.

“Las acusaciones falsas hechas por la ACLU contra el gobierno pasado son infundadas”, aseveró Hetlage.

🚨 @CBP is physically, sexually, and verbally abusing immigrant children – and we just uncovered evidence to prove it

Speak up to help put an end to these heinous crimes. https://t.co/uTnyB1YH7O

— ACLU (@ACLU) May 23, 2018