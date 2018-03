La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda el viernes en la que acusa al gobierno de Estados Unidos de separar a familias que solicitan asilo en el país.

La demanda precede la acción que ACLU tomó en el caso de una mujer congoleña y su hija de 7 años, de quien el grupo dijo que fue separada de su madre “a gritos y llorando” y llevada a Chicago. Mientras su madre fue liberada el martes de un centro de detención en San Diego (California), la menor permanece a 2,000 millas de distancia.

