La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) solicitó a un tribunal federal que intervenga en nombre de los solicitantes de asilo, al decir que están siendo detenidos injustamente mientras aguardan las audiencias ante un juez de inmigración.

La demanda de ACLU alega que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había comenzado a ignorar sus propias directrices desde que Donald Trump se convirtió en presidente y ahora está deteniendo innecesariamente a posibles solicitantes de asilo durante meses.

Todos los inmigrantes que buscan asilo deben pasar inicialmente un examen de “temor creíble” para determinar si enfrentan una amenaza de persecución en sus países de origen. Aquellos que fallen ese estándar son deportados inmediatamente. Antes, a los que pasaban, por lo general se les daba libertad condicional humanitaria mientras esperaban una audiencia de inmigración, siempre que no se consideraran en riesgo de fuga o peligro para el público.

El abogado de ALCU, Michael Tan, dijo a un juez federal que el número de solicitantes de asilo que han obtenido dicha libertad condicional ha descendido a casi cero en cinco oficinas clave de ICE: Detroit; El Paso, Texas; Los Ángeles; Newark, Nueva Jersey; y Filadelfia. Comparativamente, señaló, en 2013, el 90 por ciento de los solicitantes de asilo de estas oficinas locales fueron liberados mientras esperaban las audiencias de inmigración.

Today we're in court to fight for the release of thousands of asylum seekers who are being illegally imprisoned.

This is what @ICEgov has been up to: pic.twitter.com/FwEfMjk9X5

— ACLU (@ACLU) May 17, 2018