La última vez que Norma Martínez vio a su esposo y a sus dos hijos fue hace más de 10 años. Una detención por las autoridades de Inmigración los separó en el 2008 y desde entonces, no ha habido una sola noche en la que Martínez no piense en ellos. Los años no han pasado en vano y cada día pesa más que otro para la mujer, que se quedó de este lado, mientras los suyos fueron deportados a México. No verse siempre es un espacio en el que la tristeza sigue haciendo su hueco.

“Ya voy a ver a mis hijos. Ya quiero abrazarlos. No voy a poder ni dormir”, contó Martínez mientras esperaba por su orientación en las oficinas de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, una organización proinmigrante que se encarga de dirigir este tipo de reencuentros en El Paso, Texas.

Martínez no será la única. Otras 300 familias participarán de la iniciativa impulsada por la entidad.

“Tengo 17 años sin ver a mi madre. Vivo aquí en Texas. Tengo mucha emoción, alegría y tristeza. Le voy a decir que me hace mucha falta”, contó por su parte Eric Jacobo Jiménez, que lleva desde 1991 en Estados Unidos.

Jiménez vive en Nuevo México y solo tendrá que conducir un par de minutos para llegar al parque Chihuahita, espacio donde se congregarán las familias, para entonces, partir al río Bravo, en donde se dará el reencuentro de uno y otro lado de la frontera este sábado 12 de mayo, a las 8:00 A.M., hora centro.

Pero para otras familias, el camino para llegar hasta este punto ha sido más largo aún. Algunos han conducido más de 10 horas para abrazar los suyos, aunque sea por unos minutos.

“Vengo manejando 18 horas. Llegamos ahorita y todavía no dormimos. Salimos a la 1:00 de la tarde de ayer de Oakland, California. Llegamos directos aquí a la reunión. Mañana veré a mi mamá que no la veo desde hace 17 años. Estoy muy emocionado”, expresó Vicente Soto.

El caso es parecido para Manuela Noriega, que vive actualmente en Colorado.

“Mañana veré a mi mamá y a mis hermanos. Hace 18 años que no los veo. La sensación que tengo es como cuando te vas a casar. Con muchos nervios, mucho estrés… No lo crees”, manifestó Noriega, quien condujo junto a toda su familia unas nueve horas desde el lugar donde vive hasta El Paso. “Empezamos el viaje ayer”, explicó.

Este sábado todos podrán volver a ver a los suyos. Aunque sea por breves instantes. Aunque sea en un abrir y cerrar de ojos, podrán abrazarse de nuevo como si el tiempo no hubiera pasado.

Este es ya el quinto reencuentro de #AbrazosNoMuros, un esfuerzo liderado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y cuya primera edición se celebró hace un par de años.

“Lo que hicimos hace alrededor de dos años, cuando iba a llegar el papa a la frontera, fue que nos juntamos un grupo de familias cerca del muro fronterizo. A través de ese muro pudimos traer a familias que querían verse. Entonces nos dimos cuenta que era desgarrador, que era una realidad muy muy pesada. Esas cuantas familias nomás podían agarrarse las manos en aquel entonces, y había, no solo una historia de dolor, sino una historia de esperanza”, contó Fernando García, director ejecutivo de la organización, que lleva ya 20 años ayudando a las familias migrantes que viven en la zona fronteriza del El Paso.

Según explicó García, la idea de celebrar el reencuentro en la mitad del rió surgió mientras caminaba por la zona, cuando notó que el área estaba seca por la canalización de dicho cuerpo de agua. Sin embargo, García destacó que todo fue originado por un acto de amor y dignidad.

“Surge la idea primeramente por un acto de amor. De amor y de humanidad. Como un acto de reafirmar la dignidad de la familia. Entonces empezamos a dibujar la idea y empezamos a trabajar con los respectivos niveles de autoridad. Empezamos a trabajar con la patrulla fronteriza y las autoridades… Ellos vieron la importancia por la relación que tienen con la organización”, dijo García.

El director ejecutivo detalló que es una labor que toma meses en prepararse, y que por lo menos ya unas 1000 familias se han visto beneficiadas gracias a los anteriores eventos.

El activista también explicó que hay varios requisitos a seguir para poder participar. El primero de ellos es seguir a la organización en las redes sociales, pues es a través de ella que se lanzan las convocatorias para participar.

“Nosotros lanzamos la convocatoria un mes antes de cuando es el evento, y la lanzamos por Internet, pero la gente también puede llamarnos al 915.577.0724 para inscribirse”, explicó.

El activista indicó que pueden ser un máximo de seis miembros por familia, de cada lado de la frontera. Tanto de Ciudad Juárez como de Estados Unidos.

Pero, a parte de inscribirse, destacó dos requisitos importantes que deben cumplirse.

“Hay dos requisitos que son inviolables y tienen que ver con la seguridad de la familia. Lo primero es que la gente que viene de afuera tiene que entender que tiene que tener permiso para viajar a la frontera. Cuando digo eso es porque si tú viajas a la frontera, a la hora de salir de El Paso, es probable que en el aeropuerto te revise Patrulla Fronteriza o es probable que si vienes por tierra, haya garitas de Patrulla Fronteriza o retenes. Entonces, no queremos poner a nadie en riesgo.

García también indicó que la organización no cobra ningún tipo de cargos para participar, solo la compra de la camiseta oficial y acudir a las orientaciones pertinentes de la organización ubicada en El Paso.

Al final, para el director ejecutivo se trata también de un acto de protesta necesario en estos tiempos y de un reto al sistema, al racismo y a las políticas migratorias.

“Un abrazo puede ser más poderoso que una palabra. Vimos este profundo amor que tienen nuestras familias pero también el profundo dolor que están experimentando. Esos tres o cinco minutos de abrazo y de dolor y de esperanza… es un fuerte llamado de atención a la política migratoria de Estados Unidos. En el sentido de que no les interesa el bienestar de la familia hispana. No les interesa que niños estén sufriendo, no les interesa que una comunidad esté herida… Entonces, la mejor forma de expresarlo en lugar de decir cualquier discurso, era ver a esas familias juntas por un ratito con la esperanza de que algún día puedan estar juntas permanente. Cada abrazo es un punto a favor del futuro de los inmigrantes”, puntualizó García.

MundoHispánico cubrirá el reencuentro de las familias y tendrá las imágenes del emotivo momento. Regrese a nuestra página en horas de la noche de este sábado 12 de mayo para que disfrute de la cobertura.