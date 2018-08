Abolición de ICE no contaría con el apoyo de la mayoría en EE.UU., según encuesta

La mayoría de los estadounidenses no quiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desaparezca, a pesar de los crecientes llamados a su abolición en todo el país, según una nueva encuesta.

Sólo el 24 por ciento de los entrevistados se manifestó a favor de desmantelar la agencia de inmigración, mientras que el 41 por ciento se opuso a la iniciativa y 34 por ciento dijo no contar con una opinión sobre la propuesta, en una encuesta publicada por The Associated Press-Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos.

A pesar de las protestas generalizadas que piden la abolición de ICE por parte de algunos sectores de la sociedad civil, sólo el 37 por ciento de los encuestados dijeron tener una opinión “desfavorable” de la agencia de inmigración.

El 30 por ciento señaló que tenía una visión “favorable” de ICE, mientras que otro 33 por ciento manifestó no tener una opinión de la agencia en absoluto.

En general, las opiniones sobre ICE se dividen en líneas partidistas. Si bien la mayoría de los demócratas ven la agencia negativamente, los republicanos en gran medida tienen opiniones favorables de la misma.

El 57 por ciento de los demócratas coincidieron en que veían a ICE de manera desfavorable, el mismo porcentaje de republicanos que ven a la agencia favorablemente. Los independientes fueron más propensos a decir que no tenían opinión con 46 por ciento.

El presidente Donald Trump se ha aprovechado de la crítica de los legisladores demócratas a ICE para pintar al partido como débil en materia de inmigración y seguridad nacional. Sin embargo, su administración revirtió su política de separación de familias inmigrantes en medio de una protesta internacional, aunque cientos de niños permanecen separados de sus familias.

TE PUEDE INTERESAR: Policía promete no volver a apoyar a Inmigración (VIDEO)

“Sí, hay más drogas y delincuencia cruzando la frontera que hace años. Pero no se puede mantener a los niños enjaulados”, opinó Dianne Stone, de 68 años.

“ICE puede ser parte de un proceso de investigación más sofisticado en el que se esté alejando a los delincuentes”, agregó la conductora de autobús retirada de Charlotte, Carolina de Norte.

La división partidista en este punto es dramática: el 85 por ciento de los demócratas dice que el gobierno de Trump está haciendo muy poco para reunir a los niños con sus familias, en comparación con el 22 por ciento de los republicanos. Aún así, eso significa que casi una cuarta parte de los republicanos siente que la administración debería estar haciendo más sobre el particular.

Y aunque el gobierno de Trump busca frenar la inmigración legal, los estadounidenses dijeron que prefieren mantenerla en los niveles existentes (42 por ciento), más que desear un aumento (29 por ciento) o disminuirla (28 por ciento).

La encuesta incluyó a 1,055 adultos y se realizó entre el 16 y el 20 de agosto.

Con información de The Associated Press.