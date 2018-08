Michael Wildes, el abogado de inmigración que representó a los padres de la primera dama Melania Trump rechazó en una entrevista la posición de línea dura del presidente Donald Trump sobre la categoría de visa familiar, gracias a la cual los suegros del mandatario recientemente se hicieron ciudadanos americanos.

Como parte de una entrevista con CNN, el abogado primero escuchó un video de Trump catalogando a la llamada migración en cadena “un desastre para este país”, y luego comentó: “Es desmedido asustar a la gente para que crea eso”, dijo el abogado Wildes, en el programa “Erin Burnett OutFront”.

"The notion of separating people is what disturbed me" Melania Trump's former immigration lawyer Michael Wildes is speaking out against the Trump administration's immigration policies https://t.co/WNrByTiIAu https://t.co/QVg9k88q2D

— CNN Tonight (@CNNTonight) June 20, 2018