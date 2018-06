A horas de su graduación, joven cruza frontera a México para ver a su padre deportado (FOTOS y VIDEO)

La conmovedora reunión de una joven a punto de graduarse de la preparatoria, quien con toga y birrete cruzó la frontera entre Estados Unidos y México para ver a su padre deportado, se ha convertido en una historia viral en las redes sociales.

Menos de dos horas antes de graduarse de la preparatoria Eastlake High School, Leslie Silva cruzó el puente internacional Ysleta-Zaragoza, que une a El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua, para encontrarse con su padre, quien fue deportado por el gobierno estadounidense en 2007, cuando ella tenía 7 años.

“Mi padre fue deportado tres veces por intentar regresar con su familia. Desafortunadamente no pudo asistir a ninguna de las graduaciones de mis hermanas, incluida la mía, así que le di el honor de ser el primero en verme antes de caminar por el estrado”, escribió Silva en su cuenta de Twitter, donde compartió el video.

El video muestra el momento en que Leslie ingresa al lado mexicano y se encuentra con su padre. Ambos se funden en un largo y emotivo abrazo por alrededor de un minuto.

my dad was deported 3 times for trying to come back to his family. unfortunately he couldn’t make it to any of my sisters graduations including mine so i gave him the honor to be the first to see me before i walk the stage. pic.twitter.com/gwgyI8p4ix

— Leslie🖤 (@Blesslie_) June 4, 2018