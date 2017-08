Cientos de defensores del programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), se unieron en una protesta en Columbus Circle en la ciudad de Nueva York el miércoles por la tarde, para pedirle al gobierno del presidente Donald Trump, que no elimine el alivio migratorio temporal que protege de la deportación a cerca de 800,000 ‘Dreamers’.

A menos de cinco días para que se cumpla el plazo otorgado por los fiscales generales de 10 estados para que el gobierno elimine DACA, es mucha la incertidumbre que existe en los jóvenes beneficiarios de todo el país, después de varios reportes sobre la posibilidad de que el presidente Trump termine con el programa.

“DACA me ha estado dando una identidad para salir de las sombras, me ha dado estabilidad emocional y económica, me ayudó a graduarme de la universidad y ahora asisto a un postgrado, he podido convertirme en dueña de una casa”, dijo la Eliana Fernández, beneficiaria del programa y miembro de la organización Make The Road NY.

“Estoy lista para continuar esta lucha por mis hijos. Quiero invitarlos para que sean parte de esta lucha y defender DACA”, dijo.

Un informe del Centro de Recursos Legales para los inmigrantes (ILRC) dice que la eliminación de DACA reduciría las contribuciones al Seguro Social y Medicare en 24 mil millones de dólares, ya que cerca del 87 por ciento de los ‘Dreamers’ se encuentran empleados haciendo sus respectivas aportaciones cada año.

“Soy inmigrante beneficiaria del programa y con el estatus que me brinda puedo trabajar y estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante”, dijo la mexicana Ángeles Méndez de 19 años y participante de la protesta.

La administración de Trump tiene hasta el 5 de septiembre para definir el futuro de DACA que fue implementado por el gobierno de Obama en agosto del 2012, de lo contrario los fiscales en contra del programa llevarían el caso hasta los tribunales.

En Nueva York se estima que viven cerca de 42,000 beneficiarios del programa de Acción Diferida que además de protegerlos de la deportación, les brinda la oportunidad de trabajar y tramitar una licencia de conducir.

Según datos otorgados por la organización Make The Road Nueva York, el fin de DACA en esa ciudad podría costarle cerca de 2,6 mil millones de dólares en pérdidas en su Producto Interno Bruto por año.