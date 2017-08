El dia que enfrenté cara a cara a quien me odia por lo que le represento. Mi entrevista con un líder del KKK y su esposa. No se pierdan el especial de @aquiyahorashow el domingo. Debemos rechazar y condenar el odio en todas sus formas.

A post shared by Ilia Calderon. (@iliacalderon) on Aug 14, 2017 at 7:16pm PDT