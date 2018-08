Una mexicana con 32 semanas de embarazo se encuentra recluida en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que constituirá una violación a las políticas establecidas por la propia agencia, acusó un grupo de defensores de inmigrantes.

La mujer, cuya identidad se mantiene en resguardo dado su estatus migratorio, llegó a Estados Unidos el pasado 24 de julio junto con su esposo y tres hijos, de acuerdo con Katy Murdza, directora de defensa del Proyecto Dilley Pro Bono, reportó Daily Beast.

En un principio la familia estuvo bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero después el padre fue enviado a un centro de detención de ICE y la madre y sus tres hijos, todos menores de 12 años, al centro de detención familiar en Dilley, Texas, donde ha experimentado problemas de salud relacionados con su embarazo.

ICE promised it wouldn’t detain women in their third trimester “absent extraordinary circumstances.” But the agency appears to be violating that policy, over and over again. https://t.co/9NanYlMyUZ

— American Immigration Council (@immcouncil) August 3, 2018