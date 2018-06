Un estudiante de preparatoria de Iowa, que fue enviado de regreso a México por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue asesinado tres semanas después de volver a su país de origen, informaron medios locales.

Manuel Antonio Cano Pacheco, de 19 años, debía graduarse de la escuela preparatoria en Des Moines el mes pasado, pero luego de ser detenido por conducir bajo el efecto de sustancias, fue acusado de un cargo menor por un juez de inmigración y perdió la protección que le ofrecía el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Cano Pacheco fue detenido por ICE en la prisión del condado Polk, de acuerdo con una declaración de Shawn Neudauer, oficial de asuntos públicos de la agencia, informó Des Moines Register.

Neudauer dijo que Manuel no fue técnicamente deportado, sino que fue escoltado a México por agentes de deportación de ICE en la frontera de Laredo, Texas, el pasado 24 de abril, en un proceso de salida voluntaria que no conlleva las sanciones de una deportación formal.

De vuelta en su natal Zacatecas, Cano Pacheco salió a buscar comida con un amigo de su primo, que aparentemente era conocido por los asesinos, cuando se suscitó el mortal incidente.

Manuel Antonio Cano Pacheco, a HS student, was deported back to Mexico, just shy of graduating

His family brought him to this country when he was 3. This country was all he knew

He had his throat slit 3 weeks after he was deported to Mexico

Where's our sense of humanity?

— Molly 💪♀️ (@Molly3186) June 8, 2018