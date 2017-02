ICE realiza arrestos en operativos con vehículos encubiertos en Charlotte

Al menos dos personas fueron arrestadas el martes al este de Charlotte en diversos operativos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que utilizaron vehículos encubiertos.

Las primeras versiones sobre los operativos de ICE en el este de la ciudad, una zona donde viven en su mayoría hispanos, comenzaron a difundirse a través de Facebook desde las primeras horas del día, incluso acompañados de fotografías.

Los reportes indicaban la presencia de camionetas sin marcas que estaban deteniendo a conductores que transitaban en la zona, pero no estaba claro si se trataba de agentes de ICE, de la policía de Charlotte-Mecklenburg o del alguacil del condado Mecklenburg.

ICE confirmó a MundoHispánico que, en efecto, sus agentes realizaron operativos “rutinarios” durante el día, en cumplimiento con sus prioridades, pero aseguró que los individuos detenidos no fueron parados indiscriminadamente. Además, indicó que los agentes actuaron sin el apoyo de la policía ni de la oficina del alguacil.

“Todos los días, como parte de las operaciones de control de rutina, los equipos de Operaciones de Fugitivos de ICE arrestan a extranjeros criminales y otras personas que violan las leyes de inmigración de nuestra nación”, declaró a MundoHispánico Bryan Cox, vocero de ICE para la región sureste.

“ICE ejecuta sus operaciones de inmigración de manera específica de conformidad con la ley federal y la política de la agencia. ICE no lleva a cabo redadas o incursiones que se enfoquen en los extranjeros indiscriminadamente”, añadió Cox en su declaración escrita.

Ruth Pérez, líder comunitaria de la fundación Be The Change, quien estuvo difundiendo la información a través de Facebook, dijo que recibió el primer reporte alrededor de las 5.40 a.m., de parte de una amiga que le informó que su esposo había sido detenido cerca del cruce de las calles Harris Boulevard y Idlewild.

La esposa del detenido indicó que a su esposo lo dejaron ir luego de tomarle sus huellas dactilares, pero exhortó a la comunidad tener cuidado si transita por la zona.

Pérez indicó que otra persona reportó una situación similar por la intersección de las calles Central Avenue y Kilborne Drive, y le envió una fotografía (la misma que acompaña este reporte), donde se aprecia a los agentes utilizando chalecos de ICE luego de detener a una camioneta van donde viajaban trabajadores hispanos.

En referencia a las fotos publicadas en las redes sociales, Cox indicó a MundoHispánico que, en efecto, fueron agentes de ICE los que realizaron dichas detenciones, pero insistió en que éstas no fueron hechas al azar ni con ayuda de las agencias del orden locales.

Dos arrestos confirmados

Un tercer caso fue reportado alrededor de las 10 a.m. por la activista Silvia Sánchez, de la organización Action NC, quien indicó que dos trabajadores que son compañeros de trabajo de su esposo fueron arrestados por agentes de ICE a la entrada de su complejo de apartamentos en North Sharon Amity Road, cerca del cruce con Central Avenue.

Sánchez reportó que los agentes los rodearon, les quitaron los teléfonos celulares y les obligaron a poner sus huellas dactilares, para luego arrestarlos.

Según Sánchez, ellos fueron identificados como Salomón González Rivas, de 37 años, y Edgar Herrera Velásquez, de 33 años, ambos mexicanos.

Cox no pudo confirmar la detención de estas dos personas porque indicó que aún no tenía la información sobre los detenidos durante los operativos realizados en el día.

Pérez destacó la necesidad de que la comunidad se mantenga informada y exhortó a las personas a que lleven consigo algún tipo de identificación.

“Tenemos que mantenernos informados. Es importante que la gente entienda el concepto correcto, que no se dejen guiar por terceras voces, porque si no solo estamos causando alarma”, indicó Pérez.

“Por favor no manejen sin un pasaporte o un ‘bill’ (recibo) de la casa, aunque sea una tarjeta de tienda que tenga su foto y su dirección”, añadió.

Nuevas prioridades

Los operativos efectuados por ICE son los primeros que ocurren en la ciudad desde que el presidente Donald Trump emitió el 25 de enero una orden ejecutiva para “Mejorar la seguridad pública dentro de los Estados Unidos”, la cual incluye las nuevas prioridades de deportación.

Estas están incluidas en la sección 5 de dicha orden y son las siguientes:

‘Sección 5 Prioridades de aplicación. Al ejecutar fielmente las leyes de inmigración de los Estados Unidos, el Secretario de Seguridad Nacional dará prioridad a la remoción de los extranjeros descritos por el Congreso en los artículos 212 (a) (2), (a) (3) y (a) (6) (C), 235 y 237 (a) (2) y (4) del INA (8 USC 1182 (a) (2), (a) (3) y (a) (6) C), 1225 y 1227 (a) (2) y (4)), así como a los extranjeros deportables que:

A) Han sido condenados por cualquier delito;

B) Han sido acusados de cualquier delito, cuando no se haya resuelto dicho cargo;

C) haber cometido actos que constituyan un delito penal imputable;

D) Haber cometido fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante una agencia gubernamental;

E) haber abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;

F) Están sujetos a una orden definitiva de expulsión, pero que no han cumplido con su obligación legal de salir de los Estados Unidos; o

(G) En el juicio de un oficial de inmigración, representan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.