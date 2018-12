En un nuevo operativo, agentes de ICE detuvieron a cinco trabajadores al ejecutar redadas en dos restaurantes mexicanos en Indiana.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) realizaron las redadas en dos locales del restaurante México Lindo el viernes pasado, lo que desató las protestas de activistas proinmigrantes esta semana.

Docenas de personas se reunieron afuera de uno de las sedes de México Lindo en Portage el martes por la noche para protestar por la reciente redada de ICE que terminó con el arresto de cinco trabajadores, incluido el propietario del restaurante, informó el diario Chicago Tribune.

El martes, el restaurante, que ya había reabierto las dos sucursales, cerró sus puertas por la protesta y los empleados se unieron a miembros de NWI Resistance para condenar el operativo que se efectuó en sus sedes de Portage y Knox.

Jessica Fleming, quien trabaja en el restaurante de Portage, dijo que todos los que conocen el negocio “saben que no somos delincuentes”.

Dozens rally outside Portage restaurant after owner, other workers detained in ICE raid https://t.co/4huI9Cda1n pic.twitter.com/gbaKT4Oaqt

— PostTrib (@PostTrib) December 19, 2018