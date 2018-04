Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvieron a incurrir en las llamadas “detenciones colaterales” de inmigrantes, ahora en una construcción en Indiana.

Un agente de ICE que colaboraba con la Fuerza de Tarea Regional de Fugitivos de los Marshals Great Lakes localizó y arrestó a un inmigrante, que estaba acusado de no registrarse como delincuente sexual, reportó The Times of Northwest Indiana.

Debido a que el sospechoso “se encontraba con otras siete personas”, dijo el ICE, éstas también fueron detenidas, pero por violaciones migratorias.

Los arrestos ocurrieron alrededor del mediodía, durante el almuerzo de un equipo de construcción en Highland Apartments, según María Morales, una testigo que vive en el vecindario.

“Cuando vimos las camionetas pensamos que algo estaba pasando, tal vez el FBI o algo así, porque no tenían nombres (rotulados). Las ventanas (estaban teñidas)”, relató Morales al Times.

“Desde la ventana pude verlos comiendo (a los trabajadores inmigrantes) y luego comenzaron las búsquedas corporales, sacando todo de sus bolsillos. Fueron esposados uno por uno”, contó Morales.

“Cuando los vi, pensé: ‘¿Por qué vienen a buscar a esta gente trabajadora?’ Trump dijo que solo iba a reportar a las personas con antecedentes penales y cosas así. Bueno, estas personas están trabajando arduamente por su dinero. Y luego descubrimos que estaban buscando a una sola persona”, lamentó Morales.

De los ocho inmigrantes detenidos, uno ya fue liberado porque ya estaba en proceso de deportación. Los otros permanecen bajo custodia a la espera de la resolución de sus casos, informó Shawn Neudauer, vocero de ICE.