Un operativo ejecutado en dos fases a nivel nacional produjo casi 100 detenidos y más de 5,000 inspecciones administrativas a empresas de todo el país, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La agencia federal reveló el envío de 5,278 Notificaciones de Inspección (NOI, por sus siglas en inglés) a las compañías desde enero, mediante las cuales realiza una auditoría a los registros de contratación para determinar si los empleadores están cumpliendo con la ley, en particular en materia de no contratar a inmigrantes indocumentados.

“Este no es un crimen sin víctimas”, dijo Derek N. Benner, director ejecutivo en funciones para la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), en un comunicado difundido por ICE. “Los trabajadores no autorizados a menudo usan identidades robadas de trabajadores legales estadounidenses, lo que puede afectar significativamente el historial crediticio de la víctima del robo de identidad, registros médicos y otros aspectos de su vida cotidiana”, añadió.

Durante la primera fase de la operación, del 29 de enero al 30 de marzo, HSI realizó 2,540 inspecciones, de las que resultaron 61 arrestos. En la segunda fase, del 16 al 20 de julio, se ejecutaron 2,738 inspecciones con saldo de 32 detenidos.

Si bien la agencia lleva a cabo rutinariamente investigaciones en los lugares de trabajo, HSI está cumpliendo su compromiso de aumentar el número de auditorías I-9 en un esfuerzo por crear una cultura de cumplimiento entre los empleadores, según Benner.

Las investigaciones de HSI sobre el cumplimiento de la ley en las empresas a menudo implican actividades criminales adicionales como contrabando de extranjeros, trata de personas, lavado de dinero, fraude de documentos, explotación de trabajadores y/o condiciones salariales y de trabajo deficientes.

ICE recordó en su comunicado que, conforme a la ley federal, los empleadores deben verificar la identidad y elegibilidad para el empleo de todas las personas que contratan, y documentar esa información utilizando el Formulario I-9 de verificación de elegibilidad para el empleo.

Después de recibir los NOI, los empleadores deben producir los I-9 de su compañía dentro de los siguientes tres días hábiles, luego de lo cual ICE lleva a cabo una inspección para verificar el cumplimiento. Si los empleadores no cumplen con la ley, la inspección de su negocio probablemente resultará en multas civiles y podría sentar las bases para el enjuiciamiento penal si violan la ley.

ICE delivers more than 5,200 I-9 audit notices to businesses across the US in 2-phase nationwide operation https://t.co/xvnzG88hV1 pic.twitter.com/0FZzsXlia2

— ICE (@ICEgov) July 24, 2018