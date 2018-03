ICE detiene a activista mexicana en una entrevista de rutina, acusan grupos proinmigrantes

La activista mexicana Alejandra Pablos fue detenida cuando se presentó a una visita de rutina en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Tucson, informaron organizaciones de Arizona.

Según reportó en su cuenta de Twitter la organización National Latina Institute for Reproductive Health, de la que Pablos es miembro y trabaja en el área de defensa de los derechos reproductivos, la inmigrante fue arrestada y se halla sin derecho a fianza.

La acción, de acuerdo a organizaciones locales, constituye una “represalia” por su activismo a favor de los inmigrantes, en especial tras su participación en una protesta a las afueras de las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional, en Virginia, durante la cual ella y otros manifestantes fueron detenidos por agentes locales.

Under the First Amendment, the right to free speech applies to all, regardless of immigration status. These incidents are part of a pattern by the Trump administration to target anyone that doesn’t agree with its anti-immigrant, anti-women policieshttps://t.co/5npnkpjZnl

