Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a 65 inmigrantes durante una redada de cinco días en la ciudad de Nueva York y Long Island, informó la agencia.

“En esta operación, 64 de los 65 arrestados ya habían sido expulsados de este país, y la mayoría tiene condenas penales o cargos criminales pendientes”, dijo Thomas R. Decker, director de la Oficina de Encarcelamiento y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de Nueva York.

Los arrestados incluyen ciudadanos de Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México y Ucrania. Los oficiales de deportación de ERO realizaron arrestos en toda la ciudad de Nueva York y en Long Island, específicamente en el Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten Island, el condado Nassau y el condado Suffolk.

ICE arrests 65 during Operation Cross Check in New York City and Long Island https://t.co/LJazcaKxs1 pic.twitter.com/neffNA2q9U

— ICE (@ICEgov) July 25, 2018