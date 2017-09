ICE anuncia suspensión de operativos en zonas afectadas por huracanes

La devastación causada por Harvey en Texas y la actual amenaza que enfrenta la Florida por Irma, parecen haber impulsado la suspensión, al menos por el momento, de un programa a nivel nacional de deportaciones previsto para este mes y cuyo objetivo habría sido la detención de por lo menos 8,400 indocumentados, según reportó NBC News.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado el jueves, 7 de septiembre, que no planea ejecutar ningún programa a nivel nacional por el momento ya que la recuperación de las zonas afectadas es la prioridad actual.

“Aunque por lo regular no comentamos sobre operaciones futuras, dichos planes pueden cambiar ya que están sujetos a una variedad de factores. Dada la situación actual en Florida y otras zonas potencialmente afectadas, al igual que el proceso de recuperación en Texas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revaluó y modificó de modo pertinente las operaciones que tenía previstas. No se realizarán operaciones a escala nacional por el momento ya que la prioridad actual es que los residentes de las zonas afectadas se concentren en actividades de supervivencia”, cita el comunicado.



No obstante, la agencia destacó que continuará con sus operaciones de rutina en busca de “extranjeros criminales” en partes del país que no fueron afectadas con el fin de “garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades”.

El anuncio desató numerosas reacciones a favor y en contra en el perfil de Facebook de ICE, donde también se publicó la información.

“Son los agentes del caos que socavan las reglas de la ley y quienes no respetan los derechos de las personas; son los verdaderos enemigos de la libertad”, comentó Mac Zeff.

El usuario Azure Azurel, por su parte, se refirió a los comentarios a favor de los indocumentados diciendo que “es gracioso ver cómo lloran por los ilegales que están siendo deportados – ellos nos están chupando nuestros taxes”. Este cometario fue considerado como racista por Ruiz Ati, otra usaría, quien destacó que “los hispanos damos más que ustedes los racistas”.