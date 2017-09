A su paso por el norte de Cuba, el huracán Irma arrancó tejados y anegó cientos de kilómetros de costa tras devastar otras islas en el Caribe, donde dejó un rastro de destrucción y al menos 22 fallecidos por el momento.

El domingo temprano, mientras Irma dirigía sus potentes vientos hacia Florida con ráfagas de 215 kilómetros (130 millas) por hora, las autoridades de la isla evaluaban sus consecuencias y advertían de grandes daños en los cayos de la costa norte, plagados de centros vacacionales y ciudades, además de pérdidas en los cultivos del centro de la isla.

Por el momento no se reportaron muertes en Cuba, un país que se enorgullece de su preparación para este tipo de desastres. Las autoridades intentaban restaurar la electricidad y limpiar las calles al tiempo que advertían a la población que no saliera a las calles en La Habana porque las inundaciones podrían continuar hasta el lunes.

Los habitantes de “la capital deberían saber que las inundaciones van a durar al menos 36 horas más. En otras palabras, van a persistir”, dijo el coronel de Defensa Civil, Luis Ángel Macareno, el sábado en la noche, añadiendo que el agua había entrado unos 600 metros (2.000 pies) en La Habana.

The tentacles of the bow wave of #Irma clawing its way up Florida…. pic.twitter.com/BKCS8RrCnB

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) September 10, 2017