Huracán Irma amenaza al estado de Florida y residentes se preparan para su llegada

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó el martes en horas de la mañana, que el huracán Irma es ahora categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 180 millas por hora y continúa tomando fuerza mientras se desplaza por el océano Atlántico y se acerca a la Florida.

El NHC ha catalogado a Irma como una tormenta ‘potencialmente catastrófica’, por ellos los diferentes países que se verían directamente afectados por este fenómeno natural, comienzan a prepararse.

Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, declaró Estado de Emergencia en los 67 condados del estado, urgiendo a sus recientes a tomar las medidas de precaución necesarias y a su alcance, para estar preparados ante la llegada de Irma.

Tras el desastre natural causado por Harvey en Texas, residentes de las ciudades que se verán afectadas por Irma, comienzan a preparase desde hoy. Las líneas en las estaciones de servicio y supermercados, sobrepasan los 45 minutos de espera.

“Yo fui con mi esposo a Sams para comprar comida y agua pero ya no había nada. Todas los estantes del agua estaban vacios, la gente esta asustada”, le dijo a MundoHispánico Lilian Quesada, residente del condado de Seminole en Florida.

En comparación con lo ocurrido en Texas tras el paso de Harvey, según los pronósticos, Irma podría llegar fuerte al estado de Florida, causando fuertes lluvias, vientos y tornados, pero sin muchas inundaciones.

“Este huracán se está moviendo, Harvey se quedó estancado en Texas”, indicó Irene Sans, meteoróloga de Channel 9 Eyewitness News, cadena hermana de MundoHispánico.

“Y si lo comparamos con Matthew, que afectó al centro de la Florida el año pasado, Irma puede ser mucho peor que Matthew porque la Florida puede estar al lado derecho de la tormenta, lo que nos pondría en el lado más fuerte de lluvias, vientos y tornados”, añadió Sans.

Si usted reside en el estado de Florida y necesita hacer un plan de preparación, puede hacerlo a través de la organización Florida Disaster, haciendo click aquí.

Your Florida team has already begun staging resources for Hurricane Irma. Please heed the warnings of your local officials and prepare! pic.twitter.com/v2qa1OzuCY

— Fla Disaster Dept. (@SalArmyFlaEDS) September 5, 2017