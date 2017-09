Mientras que Estados Unidos se recupera de los estragos ocasionados por el huracán Harvey, que impactó la semana pasada a varias ciudades en Texas y partes de Luisiana, el personal de emergencias advierte a los residentes de Florida, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y partes del sureste de Estados Unidos para que se preparen para el Huracán Irma, que es categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, la categoría más alta y destructiva que se le puede asignar a un fenómeno de este tipo.

Aquí te presentamos cinco cosas que tienes que saber para prepararte y estar listo para el huracán Irma.

#Irma is the strongest #hurricane in the Atlantic basin outside of the Caribbean Sea & Gulf of Mexico in NHC records https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/P8ebbQJR4k — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 5, 2017

Esto es lo que debe esperar después de solicitar asistencia por desastre federal #Harvey pic.twitter.com/Z86W9V7pLO — Daniel Llargués (@FEMAPortavoz) September 4, 2017

1. Sintoniza la radio y televisión local

Sintoniza la radio local y la televisión para enterarte de las novedades acerca del huracán. Sigue las instrucciones de los oficiales del gobierno estatal y local.

Las imágenes de la destrucción causada por el huracán Irma en las islas del Caribe antes de llegar a Puerto Rico https://t.co/IVfbweQVDR — BBC Mundo (@bbcmundo) September 6, 2017

2. No conduzcas en las áreas inundadas

Casi la mitad de las muertes causadas por inundaciones ocurren en vehículos. Si tienes que manejar mantente en alerta y evita las áreas inundadas.

3. Descarga la aplicación de FEMA y Cruz Roja

Descarga la aplicación de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para obtener información sobre recursos de desastre, alertas meteorológicas y actualizaciones de seguridad. La aplicación está disponible en inglés y en español. También puedes descargar la aplicación de la Cruz Roja para monitorear las condiciones climáticas y de seguridad y compartir su estado con tus seres queridos.

Take evacuation orders from local officials seriously. Check with your local emergency management office if you’re unsure where to go. #Irma pic.twitter.com/vCrwL9ju6x — FEMA (@fema) September 6, 2017

4. Considera el oleaje que puede causar Irma

El oleaje de la tormenta representa la mayor amenaza para la seguridad y pueden cortar posibles rutas de evacuación. Si las autoridades te piden que evacues, no esperes.

5. Conserva la batería de tus dispositivos móviles

Asegúrate de utilizarlos solo en caso de emergencia. Haz un plan de emergencia con tus seres queridos. Asegúrate de que todos cumplan con el plan de comunicaciones para que sepan qué hacer y dónde reunirse si se separan.