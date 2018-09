Huracán Florence será el más grande de 2018, ¿cuál es su trayectoria?

El sistema avanza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 15 millas por hora (25 km/h) y, según un probable patrón de trayectoria, el centro de Gordon “se moverá hoy a través del este del Golfo de México y se aproximará al centro-norte esta tarde”.

Florence may get close to the US – too early to tell exactly. It does not appear to be a threat to Florida, but I’m watching for any changes. pic.twitter.com/q6xPvRDhbm

— Brian Shields (@BShieldsWFTV) September 5, 2018