Huracán Florence: Guardia Costera remueve a funcionario que mostró “gesto de supremacía blanca”

La Guardia Costera de EE.UU. anunció el viernes que un miembro de la Guardia Costera había sido retirado del grupo de respuesta al huracán Florence, después de que se le viera en televisión haciendo un gesto con la mano que para muchos es de supremacía blanca.

La Guardia Costera tuiteó que había “identificado al miembro y lo había removido” luego de que un video corto de la institución fue compartido en Twitter, y agregó: “Sus acciones no reflejan las de la Guardia Costera de los Estados Unidos”.

US Coast Guard on hand gesture seen used by a support staff member (bottom left) during an interview on @MSNBC this afternoon:

"The Coast Guard has identified the member and removed him from the response. His actions do not reflect those of the United States Coast Guard." pic.twitter.com/jjwZmCFFBI

— MSNBC (@MSNBC) September 15, 2018