Huracán en Houston: Mira los impactos de Harvey en estas 6 cámaras

Los estragos del paso del huracán Harvey por Texas se pueden ver en cámaras web ubicadas en diferentes puntos que transmiten en vivo lo que está sucediendo minuto a minuto.

Aquí te mostramos seis cámaras web de la ciudad de Houston para que veas los desastres y las inundaciones mortales, algunas de las cámaras tienen lapso de tiempo que te permiten ver momentos recientes.

Houston Transtar tiene muchas cámaras de tráfico que muestra el estado de las autopistas del área de Houston.

IH-10 EAST Westbound At MARKET STREET RD/UVALDE RD – High Water – Status: Verified at 4:19 PM – Lanes Affected: All Mainlanes

— houstontranstar (@houstontranstar) August 28, 2017